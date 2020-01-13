Onyekuru sahalara ne zaman dönecek? Sıtmaya yakalan Onyekuru'nun tedavisi ne zaman bitecek?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yeni transfer Onyekuru’nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi. Cengiz Galatasaray Lisesi’nde yapılan divan kurulu toplasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Transfer sezonu hakkında konuşan Cengiz, ‘ Transfer 31 Ocak tarihine kadar sürecek. Takımımız için en uygun, en doğru, en optimum düzeyde elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Sayın hocamızla toplantı yaptık. Orada bir plan yapıldı. FFP doğrultusunda elimizden geleni yapacağız.’ dedi.

Yeni transfer Onyekuru hakkında da açıklama yapan Cengiz, ‘ Onyekuru çok ağır bir hastalık geçiriyor. Sağlık ekibimizi, Yener İnce hocamı candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptı. Maalesef giderken ilaç alınmamış ve sıtmanın en tehlikelisine yakalandı. Eğer 48 saat içinde önlem alınmasaydı çok kötü sonuçlar olabilirdi. İnşallah 2 ile 3 hafta içinde iyi olacak. Onyekuru genç bir kardeşimiz. Sadece para değil, Galatasaray’ı gerçekten seviyor.’ İfadeleriyle oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca Başkan Cengiz Arda Turan transferi ile ilgili Fatih hoca ile olan görüş ayrılığı hakkında ‘Herhangi bir sorun yok. Bununla ilgili ileride konuşuruz.’ İfadelerini kullandı.

“Galatasaray Mayısta tekrar ipi göğüsleyecek”

Mustafa Cengiz şampiyonluk yolunda ipi göğüsleyeceklerini söyledi. Ayrıca Cengiz ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın 2 sezondur futbolcuların sık şekikde sakatlanmaları üzerine yaptığı açıklama hakkında da konuşan Cengiz, ‘Artık deve mi keselim, ne yapalım? Manevi açıdan dua etmekten başka bir şey yok elimizde. Allah nazardan, kazadan korusun. Önce insan ve futbolcumuzun sağlığı. Hepsini çok seviyoruz. İnşallah Galatasaray mayısta tekrar ipi göğüsleyecek.’ İfadeleriyle görüşlerini aktardı.

Başkan Mustafa Cengiz, Beşiktaş’ın tranfer gündeminde yer Guilherme konusunun etik dışı olduğu iddiaları hakkında ise şu sözleri paylaştı:

FIFA ve TFF kurallarına uygun davranıyoruz. Rakiplerin yaptığına bir şey diyemem. Sivasspor’a şapka çıkarıyorum, tebrik ediyorum. Anadolu kulüpleri bizi zenginleştiriyor. Alanyaspor, Malatyaspor müthiş destan yazıyorlar. Ankaragücü o kadar zor durumda destan yazıyor. Geçen sene hak etmediler ama Erzurumspor, Bursaspor mücadele veriyor. Eskişehirspor mücadele veriyor. Futbol kentleri var. Eskişehir, Adana, Samsun, Kocaeli, Sakarya’nın ligimizde bulunması gerekiyor. İnşallah ligimizde bulunurlar. Anadolu kulüplerine büyük saygı duyuyorum.