Onyekuru ve Michael Seri tepki gösterdi

Süper Lig'in 25 haftasına damga vuran Galatasaray ile Sivasspor mücadelesinde verilen penaltı sonrası oyunculardan tepki geldi.
09 Mart 2020 Pazartesi 12:41
Maçın ardından tartışmalı penaltı pozisyonunu değerlendiren Onyekuru bu tip konulara girmeyi çok sevmem ancak pozisyon içinde olan Sivasspor'lu oyuncunun bile faul yok demesinin ardından Mete Kalkavan'ın VAR'a gitmesi ve penaltı kararı vermesini anlayamıyorum, Onyekuru'nun ardından söz alan Seri ise pozisyonda çok temas olduğunu düşünmüyorum dedi.
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