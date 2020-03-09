Onyekuru ve Michael Seri tepki gösterdi

Maçın ardından tartışmalı penaltı pozisyonunu değerlendirenbu tip konulara girmeyi çok sevmem ancak pozisyon içinde olan Sivasspor'lu oyuncunun bile faul yok demesinin ardından Mete Kalkavan'ın VAR'a gitmesi ve penaltı kararı vermesini anlayamıyorum, Onyekuru'nun ardından söz alanise pozisyonda çok temas olduğunu düşünmüyorum dedi.