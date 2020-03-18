Onyekuru'ya Fatih terim ayarı

Onyekuru'nun düşen performansı dikkat çekerken özellikle Fenerbahçe derbisinden sonra yaşadığı düşüş Fatih Terim'i düşündürüyor.
18 Mart 2020 Çarşamba 11:44
Galatasaray'ın 20 yıl sonra kazandığı derbide yıldızlaşan ve sonrasında hızlı bir düşüş yaşayan Onyekuru, derbi sonrasında oynanan Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında beklentilerin çok uzağında kaldı. 3 haftadır gol veya asist konusunda takıma katkı sağlayamayan Onyekuru ile Fatih Terim'in özel olarak görüşeceği bildirildi.
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