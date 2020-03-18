Onyekuru'ya Fatih terim ayarı

'ın 20 yıl sonra kazandığı derbide yıldızlaşan ve sonrasında hızlı bir düşüş yaşayan, derbi sonrasında oynanan Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında beklentilerin çok uzağında kaldı. 3 haftadır gol veya asist konusunda takıma katkı sağlayamayan Onyekuru ile'in özel olarak görüşeceği bildirildi.