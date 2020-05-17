Ozan Kabak'a 30 Milyon Euro'luk dev teklif!

Geçtiğimiz yıl Galatasaray forması ile sergilediği performans sonrasında 11 Milyon Euro karşılığında Stutgart’a transfer olan kısa süre sonra artan oyunu ile Alman Schalke’ye giden Ozan Kabak’a 30 milyon Euro’luk teklif yapıldı.

Schalke takımından yapılan açıklamaya göre Milli Stopere talip olan takım Rus ekiplerinden Zenit denildi. Bundesliga’nın en iyi stoperleri arasına adını yazdırmayı başaran Ozan Kabak için Zenit’in 30 Milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.

Schalke 04 ile temas halinde

Schalke 04 geçtiğimiz dönemlerde Ozan Kabak’ı elden çıkaracaklarını açıklamış ve Ozan’ın adı uzunca bir süre Bayen Münih ile anılmıştı. Bayen’den herhangi bir hareket görünmezken Zenit kulübün Schalke’nin kapısını çaldı.

Rus spor basını 20 yaşında ki Türk stoper için Zenit’in schalke ile temasa geçtiğini yazdı. Görüşmelerin olumlu geçmesi sonrasında Zenit kulübü transfer için sezon sonunu beklemeye başladı denildi.

30 milyon Euro bonservis

Yapılan habere göre Bayen Münih ve Milan’ın da transfer listesinde olan Ozan Kabak’ın şuanda en büyük taliplisinin Zenit olduğuna dikkat çekildi. Transfer için 30 Milyon Euro’yu gözden çıkan Zenit kulübü Ozan’ı çok istiyor denildi. Ocak 2019’dan beri ligde en fazla kafa golü atan stoper olması ile dikkat çeken Ozan Kabak çıktığı 34 lig maçında 6 gol attı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 23:28