Paris Saint Germain Şampiyon ilan edildi

L'Equipe'de yer alan son dakika haberine göre; Ligue 1 yönetimi aldığı kararla, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG’yi şampiyon ilan etti.

Daha önce Fransa Hükümeti tarafından yapılan açıklamada liglerin iptal edildiği daha önce açıklanmış ve Eylül ayına kadar maç oynanmayacağı belirtilmişti.

Bu karar sonrasında Lig 1 yönetiminin de en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde lider durumda bulunan PSG'yi şampiyon ilan ettiği öğrenildi.

Bu kararın yansımalarının nasıl olacağı henüz netlik kazanmazken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da diğer Avrupa liglerine de iptal edilmesi yönünde baskı yaptığı konuşulmuştu.

Avrupa Kupaları'nın akıbeti netlik kazanmadı

Şampiyonluk kesinleşirse; PSG üst üste 3. kez mutlu sona ulaşan takım olacak. Öte yandan diğer sıralamalar da merak konusu oldu. 2. sıradaki Marsilya, 3. sıradaki Rennes ve 4. sıradaki Lille ile diğer sıralanan takımların Avrupa kupaları durumu henüz netleşmedi.

Bu konuda lig 7.'si olan Lyon'un büyük itirazlar var ve play-off konusunda ısrar ediyor. Ayrıca ligde son 3 sıraya alan Nimes, Amiens ve Toulouse'un da küme düşme konuları halen daha gündemde duruyor.