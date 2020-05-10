Petr Cech'den Rooney'e övgü dolu sözler

Petr Cech kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven geçen sezon Arsenal formasıyla profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı. Başarılı kaleci karşılaştığı oyuncular hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Rooney, tahmin edilemezdi”

Petr Cech kariyerinde 11 yıllık Chelsea macerasının ardından 4 yılda Arsenal forması giymiş ve toplam 15 sezon İngiltere Premier Ligi’nden en başarılı kalecilerden biri olmuştu. Petr Cech kariyeri boyuncu çok iyi futbolcularla karşılaştığını ancak kendisini en çok Wayne Rooney’in zorladığını söyledi.

Petr Cech 15 yıllık kariyerinde Thierry Henry, Sergio Aguero, Luis Suarez, Fenando Torres gibi dünyanın en iyi forvetlerine karşı oynadığını ancak en çok Rooney tarafından zorlandığını söyledi. Cech, Rooney’nin Manchester United forması giydiği dönemde çok başarılı olduğunu ve ne yapacağının tahmin edilemez olduğunu söyledi.

“Harika bir yolculuktu”

Başarılı eldiven geriye dönüp baktığında Premier Lig’de oynadığı için şanslı olduğunu ve yine şansı olsa yine Premier Lig’de oynamak isteyeceğini ifade ederken, kariyeri açısından harika bir yolculuk olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:42