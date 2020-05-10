Petr Cech: Rooney, tahmin edilemez bir rakipti

İngiliz Mirror gazetesinde yaptığı açıklamada; Geçen yaz Arsenal formasıyla jübilesini yapan Petr Cech, kariyeri süresince karşılaştığı en zorlu forvetin Wayne Rooney olduğunu açıkladı.

''Rooney'i tahmin etmek çok güç''Premier Lig kariyeri boyunca 11 yılve 4 yıl da Arsenal formalarını giyen Cech, bu süre zarfında Thierry Henry,, Fernando Torres gibi dünyanın eniyi forvetlerine karşı oynama şansı buldu.

Ancak eski Çek yıldız kaleci, "Wayne Rooney en çok zorlandığım rakipti. Manchester United'a karşı oynadığımız her maçta, her topu aldığı zaman farkında olduğumdan emin olmalıydım, çünkü o çok tahmin edilemez ve çok zekiydi." diye konuştu.