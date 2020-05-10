Petr Cech: Rooney, tahmin edilemez bir rakipti

Kariyeri boyunca Premier Lig'de 15 yıl boyunca Chelsea ve Arsenal formalarını başarı ile giyen eski Çek kaleci Petr Cech, kariyerinde rakip olarak en zorlandığı futbolcuyu açıkladı.

Petr Cech: Rooney, tahmin edilemez bir rakipti
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İngiliz Mirror gazetesinde yaptığı açıklamada; Geçen yaz Arsenal formasıyla jübilesini yapan Petr Cech, kariyeri süresince karşılaştığı en zorlu forvetin Wayne Rooney olduğunu açıkladı.

''Rooney'i tahmin etmek çok güç''
Premier Lig kariyeri boyunca 11 yıl Chelsea ve 4 yıl da Arsenal formalarını giyen Cech, bu süre zarfında Thierry Henry, Sergio Aguero, Luis Suarez, Fernando Torres gibi dünyanın eniyi forvetlerine karşı oynama şansı buldu.

Ancak eski Çek yıldız kaleci, "Wayne Rooney en çok zorlandığım rakipti. Manchester United'a karşı oynadığımız her maçta, her topu aldığı zaman farkında olduğumdan emin olmalıydım, çünkü o çok tahmin edilemez ve çok zekiydi." diye konuştu.


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