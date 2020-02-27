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PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Deniz Türüç 1 maç men cezası aldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 19:02
PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, yine aynı maçta kırmızı kart gösterilen Deniz Türüç ve Ozan Tufan'ın cezaları belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) söz konusu olayla ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda derbi maçının cezalarını açıkladı.

PFDK'nın kararına göre, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal 1 maç men cezası ve 13 bin TL para cezası alırken, aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Deniz Türüç'de 1 maç ceza uygulandı. Ozan Tufan'a ise para cezası kesildi. PFDK ayrıca, her iki kulübe de farklı nedenlerden dolayı para cezası kesti.

PFDK tarafından yazılı olarak açıklanan kararlar ise şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERİUM ALT AVİS G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı uyarınca 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO K, L, M, N, O, P, MİGROS A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, FENERİUM AVİS ALT A, B, C, D, E, F, G, H, I, FENERİUM ÜST A, B, C, D, E, F, G, H, I, MARATON ÜST A, B, C, D, E, F, G, H, I, MARATON ALT A, B, C, D, E, F, G, H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen FENERİUM ALT AVİS G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü VOLKAN KAZAK'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4 ve 12. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR MİGROS TRİBÜN F, G, H, N, O, P nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi MUSA MERT ÇETİN'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi NECATİ ATEŞ'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi HANDE SÜMERTAŞ'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi FAHRİ YILMAZ'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına..

Anahtar Kelimeler:
CezaGalatasarayFenerbahçeDerbiPFDK
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