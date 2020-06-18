PFDK'dan Ali Koç' a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'dan Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına ceza kararı çıktı.

PFDK, Fenerbahçe kulübü Ali Koç'a 45 gün, kulübün başkan vekili Semih Özsoy'a 60 gün hak mahrumiyeti ve Ali Koç'a 30 bin lira,Semih Özsoy'a ise 40 bin lira para cezası verdi. Ayrıca PFDK sarı lacivertli kulübe intenet sitesinden yaptıkları açıklamanın sportmenliğe aykırı olduğu nedeniyle 100 bin lira para cezası verdi.

Futbolculardan ise Fenerbahçe takım oyuncusu Ozan Tufan'a 2 maç, Galatasaray takım oyuncusu Adem Büyük'e 3 maç ve 13 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray Kulübüne ise Çaykur Rizespor maçı sonrasında intenet sitesinde yaptıkları açıklamanın sportmenliğe aykırı olduğu gerekçesiyle 100 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca Denizlispor takım oyuncusu Zeki Yavru'ya 2 maç men cezası verildi.