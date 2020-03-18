''Liglerin devam etmesini bekliyoruz ancak spor aboneliklerinizi durdurmak isterseniz herhangibir ücret ödemeniz gerekmeyecektir.'' şeklinde bilgilendirme mesajı paylaşıldı. Sky Sports İngiltere ligleriile birlikte İskoçya Premier ligi, Rugby, Formula1, Kriket ve Golfturnuvalarının da yayıncı kuruluşu olarak hizmet veriyor.
Premier Lig'de yayıncı kuruluş açıkladı
İngiltere Premier lig'in yayıncı kuruluşu Koronavirüs nedeniyle oynanmayan maçlar ile ilgili açıklama yaptı.
18 Mart 2020 Çarşamba 12:05
''Liglerin devam etmesini bekliyoruz ancak spor aboneliklerinizi durdurmak isterseniz herhangibir ücret ödemeniz gerekmeyecektir.'' şeklinde bilgilendirme mesajı paylaşıldı. Sky Sports İngiltere ligleriile birlikte İskoçya Premier ligi, Rugby, Formula1, Kriket ve Golfturnuvalarının da yayıncı kuruluşu olarak hizmet veriyor.