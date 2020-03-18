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Premier Lig'de yayıncı kuruluş açıkladı

İngiltere Premier lig'in yayıncı kuruluşu Koronavirüs nedeniyle oynanmayan maçlar ile ilgili açıklama yaptı.

18 Mart 2020 Çarşamba 12:05
Premier Lig'de yayıncı kuruluş açıkladı

Korona salgını nedeniyle ertelenen organizasyonlardan olan İngiltere Premier ligi ücretli yayınlanan maçların ertelenmesi ve kullanıcılarının bu maçları izleyememesinin ardından aldığı kararı açıkladı.
''Liglerin devam etmesini bekliyoruz ancak spor aboneliklerinizi durdurmak isterseniz herhangibir ücret ödemeniz gerekmeyecektir.'' şeklinde bilgilendirme mesajı paylaşıldı. Sky Sports İngiltere ligleriile birlikte İskoçya Premier ligi, Rugby, Formula1, Kriket ve Golfturnuvalarının da yayıncı kuruluşu olarak hizmet veriyor.

Anahtar Kelimeler:
IngilterePremier LigSky Sports
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