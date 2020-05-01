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Premier Lig'den gelecek sezon içn flaş karar

İngiltere'de Premier Lig'le ilgili alınan karar sonrası flaş bir gelişme yaşanıyor. Ada'da futbol maçlarının gelecek sezon içinde seyircisiz oynanması planlanıyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:51
Premier Lig'den gelecek sezon içn flaş karar

Avrupa'da koronavirüs salgını sonrası büyük bir sıkıntılar yaşayan İngiltere'de futbol maçları için yoğun ve özel bir çalışma yapılıyor.
Times'ın özel haberinde, İngiltere hükümetinin detaylı bir plan yürüttüğü belirtildi. Bu plan doğrultusunda Mayıs 2021'e kadar futbol maçlarının seyircisiz oynanması düşünülüyor.

Aşı bulunana kadar statlara taraftar alınmasının doğru olmadığı yönünde fikir birliğne varan İngiliz hükümeti, bu nedenle tedbirleri bozmak istemiyor.
Hem bu sezonun kalan haftaları hem de gelecek sezonun taraftarsız oynanması hedefleniyor. Ülkedeki tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz olması planlanıyor.

Son Güncelleme: 01.05.2020 15:52
Anahtar Kelimeler:
TransferFutbolRonaldoPremier LigKoronavirüsSeyircisiz
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