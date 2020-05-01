Premier Lig'den gelecek sezon içn flaş karar

Avrupa'dasalgını sonrası büyük bir sıkıntılar yaşayan İngiltere'demaçları için yoğun ve özel bir çalışma yapılıyor.Times'ın özel haberinde, İngiltere hükümetinin detaylı bir plan yürüttüğü belirtildi. Bu plan doğrultusunda Mayıs 2021'e kadar futbol maçlarınınoynanması düşünülüyor.

Aşı bulunana kadar statlara taraftar alınmasının doğru olmadığı yönünde fikir birliğne varan İngiliz hükümeti, bu nedenle tedbirleri bozmak istemiyor.

Hem bu sezonun kalan haftaları hem de gelecek sezonun taraftarsız oynanması hedefleniyor. Ülkedeki tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz olması planlanıyor.