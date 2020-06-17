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Premier Lig'de ilginç anlar! Gol çizgisi teknolojisi çalışmadı.

Premier Lig'de ilginç anlar yaşandı. Aston Villa-Sheffield United maçında yaşanan pozisyon sonrasında gol çizgisi teknolojisi çalışmadı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 22:22
Premier Lig'de ilginç anlar! Gol çizgisi teknolojisi çalışmadı.
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Koronavirüs sonrasında dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig başladı. Aradan geçen 100 günde izleyiciler ligi çok özledi. Tribünler boş kalmış olsada ekranlarda milyonlarca seyirci vardı. Premier Lig'de bu akşam Aston Villa-Sheffield United maçı oynandı. Maçta yaşanan olay maça damga vurdu.


Bu akşam Premier Lig'de ilginç anlar yaşandı. Aston Villa-Sheffield United maçında yaşanan pozisyon sonrasında gol çizgisi teknolojisi çalışmadı. Hal böyle olunca Sheffield United tarafından atılan ve çizgiyi geçen top, gol olarak değerlendirilmedi.

Maçın hakemi olan Michael Oliver, gol çizgisi teknolojisinden de VAR hakemlerinden de herhangi bir uyarı gelmediğini söyleyerek oyunu devam ettirdi. Bunun üzerine Sheffield United sosyal medya üzerinden ''Gerçekten mi?'' başlığıyla bir paylaşım yaptı. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi.


Son Güncelleme: 17.06.2020 22:26
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