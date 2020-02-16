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PSG galibiyeti uzatma dakikalarında kaçırdı!

Fransa Ligi’nde art arda 3. Kez şampiyon olmak için mücadele eden PSG galibiyeti uzatma dakikalarında kaçırdı! Amiens ile karşılaşan PSG geriden geldi ancak kazanmaya yetmedi…

16 Şubat 2020 Pazar 12:57
PSG galibiyeti uzatma dakikalarında kaçırdı!

Fransa Ligi’nde heyecanlı mücadelelerin yaşandığı bu haftalarda üst üste 3. Kez Fransa Ligi şampiyonluğunu elde etmek isteyen PSG, Amiens deplasmanına gitti. Ev sahibi ekibin önce 3-0 öne geçtiği maçta PSG geri döndü ve 4-3’e getirdi. Ancak Amiens uzatmalarda golü buldu ve beraberliği kaptı.

Amiens’in en önemli oyuncularından biri olan Kakuta maçın henüz 5. Dakikasında attığı pas ile Guirassy’i topla buluşturdu ve güzel bir vuruş ile Amiens’in ilk golü geldi. Sonrasında 29. Dakikada yeniden sahneye çıkan Kakuta mükemmel bir vuruş ile ikinci golü kaydetti. Maçta devleşen Kakuta 40. Dakikada ikinci asistini yaptı ve Diabate’ye golü attırdı.

45. dakikada PSG’nin golü Herrera ile birlikte geldi. Böylece ilk yarı sona erdi. İlk yarının sona ermesi ile beraber ikinci yarıda maça çok daha istekli başladı. Draxler 60. Dakikada attığı koner ile Nianzou’yu topla buluşturdu ve skor 3-2 oldu. Takımın şüphesiz en önemli isimlerinden biri olan Angel Di Maria sağ taraftan kullandığı koner ile Kouassi’ye golü attırdı. Bu gol ile eşitlik sağlanmış oldu. Sonrasında İcardi ise 74. Dakikada golünü kaydeden isim oldu. Konuk ekip PSG bu gol ile beraber 4-3’lük üstünlüğü yakalamış oldu.

Maçın bitimine kadar PSG devamlı olarak atak yapmayı sürdürdü ancak 5. Golü bulamadı. Maçın ilk uzatma dakikasında Guirassy ani bir atak ile takımının 4. Golünü attı ve maç 4-4’lük eşitlik ile sona erdi.

Son Güncelleme: 16.02.2020 12:57
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