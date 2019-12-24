PTT Gişe görevlisi nasıl olunur? Ptt Gişe ve büro çalışanı nasıl olunur, maaşlar ıne kadardır?

PTT bünyesinde ülkenin bütün bölgelerindeki şubelerde görevlendirilmek üzere gişe ve büro personeli alımı yapılacak.

Gişe ve büro görevlisi nedir?

Gişe ve büro memurları kurumun ana omurgasını oluşturan ve bütün gişe ve büro faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlü çalışanlardır. Türkiye’nin dört bir yanında güçlü bir yapılanmaya sahip PTT’de on binlerce personel istihdam edilmektedir. Kurumun açtığı şubelerde görev yapabilecek, hizmet sunulan müşteriler ve vatandaşlarla iletişime geçerek kurumu temsil edebilecek, müşteri ile doğrudan irtibat kurabilecek gişe ve büro görevlileri istihdam edilecekler.

Gişe ve büro görevlisi olma şartları nelerdir?

Gişe ve büro görevlisi olabilmek için adayların aranan genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir.

Gişe ve büro görevlisi başvuru şartları nelerdir?

Başvuru sahiplerinin;

36 yaşından gün almamış olması,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması,

Askerlikle ilişiğinin olmaması,

Ülke içi veya dışında devamlı olarak görev yapmasına engel mahiyeti taşıyan bedensel veya zihinsel engelin bulunmaması,

Başka kurum veya kuruluşlara karşı hizmet yükümlülüğünün bulunmaması,

Emekli olmaması,

Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan disiplin cezası alarak çıkarılmaması gerekmektedir.

Adayların;

6 ay veya daha uzun süreli hapis cezasına veya affa tabii tutulmuş olsa dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene, rüşvet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik veya hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekiyor.

Özel şartlar nelerdir?

Başvuru sahibinin KPSS’den yeterli puanı olmalıdır. Alımlara başvuru yapacak adayların ikametgâhının da aynı bölgede bulunması şartı aranıyor. Başvuru sahiplerinin aşağıdaki bölümlerin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

PTT alımlarına başvuruda bulunabilen bölümler hangileridir?

PTT büro görevlisi sınavı nasıl olur?

PTT büro görevlisi sınavı için Psikometrik inceleme testi uygulanmaktadır. Adaylar başvurdukları görev yeri için sınava katılır ve o il için başvuruda bulunan diğer adaylarla rekabet eder. PTT gişe ve büro görevlisi sınavında çoktan seçmeli 100 soru sorulur.

Genel Yetenek Testi’nde; Türkçe Dil Bilgisi, Paragraf, İmlâ Kuralları, Özel Mantık, Ölçme Becerisi, Sayısal Mantık konuları bulunur.

Genel Kültür Testi’nde; Tarih, Temel Vatandaşlık, Kültürel, Güncel ve Genel Sosyo-ekonomik vakalar ve gelişmelerle ilgili soruların yanıtlanması istenir.

Başvuru sahibinin başarılı kabul edilebilmesi için 100 üzerinden minimum 60 puan alması gerekmektedir.

Psikometrik inceleme testi nedir?

Gişe ve büro görevlisi yazılı sınavını geçmeyi başaran adaylar kurumun ilan ettiği psikometrik inceleme testine tabii tutulur. Adaylar testte 50 ila 200 arasında soruları yanıtlar. Sorulara verilen yanıtlara bağlı olarak mental tepkiler ölçümlenir. Gişe ve büro görevlisi olarak atanabilmek için psikometrik inceleme testinde mesleğe uygun görülmeleri gerekiyor.

PTT gişe ve büro görevlisi ne kadar maaş alır?

PTT bünyesinde görev yapan gişe ve büro memurları idari hizmet sözleşmesi kapsamında istihdam edilirler. Görevliler 2020 yılında ortalama 4100-4500 TL arası maaş almaktadır. Değişimin temel sebebi ise performans ödemesi ve mesai ücretlendirmeleridir.