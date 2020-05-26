Quaresma'dan son dakika açıklaması ''geri dönmek istiyorum''

Futbol hayatına Kasımpaşa'da devam eden Beşiktaş'ın eski Portekizli futbolcu Ricardo Quresma, flaş bir açıklama yaptı.

Quaresma'dan son dakika açıklaması ''geri dönmek istiyorum''
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Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Porto'ya geri dönebileceğini düşündüren bir açıklama yaptı. Porto'nun kendisi için yerinin farklı olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Porto'da idmana çıktığım ilk günden bu yana, kulüple adım hep yan yana geliyor. Ne olacağını bekleyip görmek gerekiyor. Sergio Conceiçao, Porto için harika bir teknik adam. Çok iyi işler başardı, kupalar kazandı. Kazanmak isteyen her oyuncu, onunla çalışmak ister." dedi.

'Porto aşkımı bilinen bir gerçek
Futbol oynamaya devam etmeyi düşündüğünü belirten yıldız isim, "Kasımpaşa'da şu anda iyiyim ancak Porto'ya olan aşkımı herkes tarafınfan biliniyor. Hala aynı kazanma gücüne sahibim ve galibiyet ile mağlubiyet arasındaki o farkı da yaratan bu" diye konuştu.


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