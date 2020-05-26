'Porto aşkımı bilinen bir gerçek
Futbol oynamaya devam etmeyi düşündüğünü belirten yıldız isim, "Kasımpaşa'da şu anda iyiyim ancak Porto'ya olan aşkımı herkes tarafınfan biliniyor. Hala aynı kazanma gücüne sahibim ve galibiyet ile mağlubiyet arasındaki o farkı da yaratan bu" diye konuştu.
Quaresma'dan son dakika açıklaması ''geri dönmek istiyorum''
Futbol hayatına Kasımpaşa'da devam eden Beşiktaş'ın eski Portekizli futbolcu Ricardo Quresma, flaş bir açıklama yaptı.
'Porto aşkımı bilinen bir gerçek
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