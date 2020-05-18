Raheem Sterling '' Sabırsızım ancak daha 4-5 hafta var''

Sterling, YouTube kanalından bir açıklama yaptı, Dünya'yı saran koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lige geri dönmek için sabırsızlandığını söyledi.

Yaşanılan Karantina günlerinde il başlarda çok garip hissettiğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Daha sonra kendime şunu söyledim. Karanlık bir odada 6-7 saat sadece Call of Duty oynayarak zamanımı geçirmiyeceğim.Çalışma programı yapmalıyım." ifadelerini kullandı.

Evde antrenmanlarına devam ettiğini söyleyen Manchester Cityli yıldız, "Futbola geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Hazırlık yapmamız gerekiyor henüz hazır değiliz, doğrudan gidip başlayamayız. Dostluk maçına çıkmıyoruz, kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.