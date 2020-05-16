RB Leipzig - Freiburg arasında oynanan maçın önemli anları

Korona virüs salgını sonrası futbol müsabakalarını başlatan ilk ülke Almanya oldu. Bundesliga’da bugün 16.30’da 4 takım karşılaştı. Bu maçlardan biri de zirvenin takipçisi RP Leipzig ve Freiburg arasında oynandı. Zirve mücadelesi veren RB Leipzig maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Mart ayında futbol müsabakalarına ara veren Almanya bugün itibariyle futbol müsabakalarını yeniden başlattı. Bugün oynanan mücadelelerde zirve takibini sürdüren RB Leipzig ile Freiburg karşı karşıya gelmişti. Maç 1-1 berabere sonuçlandı.

RB Leipzig maça hızlı başladı ancak ilk gölü konu ekip Freiburg 34. Dakika buldu ve öne geçti. Freiburg’un gölünü Mauel Guide kaydetti. İlk yarı bu sonuç tamamlandı. Ev sahibi ikinci yarıya da hızlı başladı ve 77. Dakikada beraberlik golünü buldu. Ev sahibinin golünü Kampl attı.

Bu golün ardından maçta başka gol olmadı ve Leipzig bir puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 20:27