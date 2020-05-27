Ev sahibi ekipte 63’üncü dakikada Halstenberg, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart takımını 10 kişi bıraktı. Leipzig, 68’inci dakikada öne geçti. Konuk ekipten Jarstein topu kendi ağlarına yolladı. Mücadelede son sözü Piatek söyledi. Polonyalı golcü 82’nci dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 23:41
RB Leipzig, zirve yarışında Hertha Berlin engeline takıldı
Bundesliga’nın 28’inci karşılaşmalarında Leipzig zirve yarışında puan kaybı yaşadı.
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