RB Leipzig, zirve yarışında Hertha Berlin engeline takıldı

Bundesliga’nın 28’inci karşılaşmalarında Leipzig zirve yarışında puan kaybı yaşadı.

RB Leipzig, zirve yarışında Hertha Berlin engeline takıldı
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Bundesliga’da 28’inci mücadelelerinde 3’üncü sırada bulunan Leipzig, sahasında 11’inci basamaktaki Hertha Berlin’i ağırladı. Red Bull Arena’da oynanan mücadelenin 9’uncu dakikasında Marko Grujic konuk ekibi öne geçirdi. 24’üncü dakikada Klostermann attığı golle eşitliği sağladı ve ilk devre bu sonuçla sona erdi:1-1.

Ev sahibi ekipte 63’üncü dakikada Halstenberg, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart takımını 10 kişi bıraktı. Leipzig, 68’inci dakikada öne geçti. Konuk ekipten Jarstein topu kendi ağlarına yolladı. Mücadelede son sözü Piatek söyledi. Polonyalı golcü 82’nci dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.  

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 23:41

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