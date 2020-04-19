Real Madrid'de oynadığım için pişmanın

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen golcü futbolcu Alvaro Morata, kariyeriyle ilgili aldığı kararlar hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Instagram'da katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada 27 yaşındaki deneyimli golcü, "konusunda İspanya'da Atletico Madrid dışında başka bir takımın formasını giydiğim için gerçektenım" diyerek daha önce formasını giydiği takımı'e gönderme yaptı. Yıldız futbolcu, "Küçükken Atletico Madrid için oynaardım, büyüyünce üzerimde baskı hissettim bu sebeple önce Getafe'ye sonra da Real Madrid'e gittim" dedi.

Kariyeri süresince Juventus, Chelsea, Getafe, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını giyen deneyimli yıldız, bu sezon Atletico Madrid ile çıktığı 32 maçta 12 gol kaydederken 3 de asist yapmıştı.