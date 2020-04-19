İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Real Madrid'de oynadığım için pişmanın

Bir dönem Real Madrid forması giyen İspanyol golcü Alvaro Morata, Real Madrid hakkında çarpıcı ilginç açıklamalar yaptı.

19 Nisan 2020 Pazar 18:04
Real Madrid'de oynadığım için pişmanın

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen golcü futbolcu Alvaro Morata, kariyeriyle ilgili aldığı kararlar hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Instagram'da katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada 27 yaşındaki deneyimli golcü, "Transfer konusunda İspanya'da Atletico Madrid dışında başka bir takımın formasını giydiğim için gerçekten pişmanım" diyerek daha önce formasını giydiği takımı Real Madrid'e gönderme yaptı. Yıldız futbolcu, "Küçükken Atletico Madrid için oynaardım, büyüyünce üzerimde baskı hissettim bu sebeple önce Getafe'ye sonra da Real Madrid'e gittim" dedi.

Kariyeri süresince Juventus, Chelsea, Getafe, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını giyen deneyimli yıldız, bu sezon Atletico Madrid ile çıktığı 32 maçta 12 gol kaydederken 3 de asist yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
TransferJuventusReal MadridAtletico MadridMorataPişman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da taraftarın sevgili geri mi dönüyor? Görüşmeler başladı
Galatasaray'da taraftarın sevgili geri mi dönüyor? Görüşmeler başladı
Fenerbahçe'de transfer hamlesi!! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de transfer hamlesi!! Anlaşma sağlandı
Gomis ile anlaşma sağlandı,Falcao artık listede yok
Gomis ile anlaşma sağlandı,Falcao artık listede yok
Messi'mi? Ronaldo'mu? tartışmasına Beckham'da dahil oldu
Messi'mi? Ronaldo'mu? tartışmasına Beckham'da dahil oldu
Yattara 'Trabzon benim evim, Trabzonspor'a geri dönmek istiyorum'
Yattara 'Trabzon benim evim, Trabzonspor'a geri dönmek istiyorum'
Antrenörü ''Bruno Varela, Beşiktaş'ta oynamalı'' dedi
Antrenörü ''Bruno Varela, Beşiktaş'ta oynamalı'' dedi

Popüler Haberler

Filyasyon ekibi nedir? Filyasyon ne işe yarar? Filyasyon ekipleri neler yapar?
İllere Göre Korona virüs 19 Nisan güncel vaka ve ölü sayısı!
Hayat Eve Sığar'uygulaması hayata geçti riskli bölgeler nasıl görüntülenir? Hayat Eve Sığar uygulama kullanımı ve riskli bölge uyarısı
Korona virüs 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı para cezası ne kadardır? Yasak ne zaman bitecek?
Almanya’nın Hannover kentinde yarı gömülü bulunan Kadir’i kim öldürdü?
2. El araba fiyatları neden yükseliyor? 2. El arabalarda fiyatlar ne zaman normale döner?
Bugün TV’de hangi neler var? 20 Nisan 2020 Pazartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 20 Nisan Pazartesi
Netflix Aşk 101 ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 özel bölüm tanıtımı
Fındık fiyatları ne kadar? 20 Nisan Pazartesi il il güncel fındık fiyatları
Getir uygulaması neden açılmıyor sorun mu var? Sokağa çıkma yasağında Getir çalışmıyor mu?
Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? E devlet seyahat izni nasıl alabilirim?
1000 TL sosyal yardım desteği ne zaman yatırılacak?
İŞKUR açık iş ilanları ve personel alımının yapılacağı belediyeler
İstanbul Valiliği’nden, 13 Nisan'dan sonra İstanbul için alınan yeni koronavirüs tedbir kararları
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Kimler çalışmaya devam edecek?
Uzaktan veya evden çalışanlar fazla mesai ücreti alabilecek mi? Resmi tatil ve uzaktan çalışanlar için mesai ücreti açıklaması
E-devlet internet abonelik iptali işlemleri nasıl yapılır? İnternet abonelik iptali artık e-devlet üzerinden yapılacak!
iPhone 12 Pro nasıl olacak? İşte konsept tasarımı
Ziraat Bankası telefon numarası bilgi güncelleme nasıl yapılır?
E-devlet, Kaymakamlık, Belediye ve Valilik kurumlarına maddi yardım ve gıda yardım başvurusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.