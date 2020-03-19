Real Madrid'li yıldız oyuncu koronavirüs karantinasından kaçtı

19 Mart 2020 Perşembe 16:55
Yaşanan olaylar sonrasında bir çok Ülke'de futbola ara verilirken La Liga'da bu yönde karar alarak faaliyetlerini durdurdu. Futbolcular karantina
gelişmelerini evinden takip ederken Real Madrid'li yıldız oyuncunun karantida kurallarına uymayarak kaçtığı öğrenildi. Luka Jovic
ülkesi Sırbistan'daki 14 günlük karantina uygulamasına uymadığı ve bu kuralı deldiği açıklandı, Sırp medyasında yer alan habere göre Real Madrid oyuncusu olan Luka Jovic'in, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için Sırbistana geldiği öğrenildi, Jovic'in bu hareketinden sonra büyük tepki çektiği Sırp medayasında büyük yer aldı.
Son Güncelleme: 19.03.2020 16:56