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Real Madrid'li yıldız oyuncu koronavirüs karantinasından kaçtı

Tüm Dünya'yı saran ve tehdit altında bulunduran Koronavirüs tehlikesi devam ederken bir çok Avrupa ligi faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

19 Mart 2020 Perşembe 16:55
Real Madrid'li yıldız oyuncu koronavirüs karantinasından kaçtı

Yaşanan olaylar sonrasında bir çok Ülke'de futbola ara verilirken La Liga'da bu yönde karar alarak faaliyetlerini durdurdu. Futbolcular karantina gelişmelerini evinden takip ederken Real Madrid'li yıldız oyuncunun karantida kurallarına uymayarak kaçtığı öğrenildi. Luka Jovic ülkesi Sırbistan'daki 14 günlük karantina uygulamasına uymadığı ve bu kuralı deldiği açıklandı, Sırp medyasında yer alan habere göre Real Madrid oyuncusu olan Luka Jovic'in, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için Sırbistana geldiği öğrenildi, Jovic'in bu hareketinden sonra büyük tepki çektiği Sırp medayasında büyük yer aldı.
 

Son Güncelleme: 19.03.2020 16:56
Anahtar Kelimeler:
KarantinaKoronavirüsRela MadridLuka Jovic
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