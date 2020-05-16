Resmi açıklama geldi,Galatasaray'dan henüz teklif gelmedi

Geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen Vasgo de Gama'nın genç yıldızıiçin Gaşatasaray ile anlaştı yönünde çıkan haberlere net açıklama oyuncunun kulübünden geldi.basınında yer alan habere göre 17 yaşındaki genç yetenek için henüz yapılmış net bir teklif bulunmuyor.

Genç forvet için transferde bir çok kulüp adı geçerken en dikkat çeken kulüpler Liverpool ,PSG, Benfica, Sevilla,Bayern Leverkusen ve Lazio'nun yer aldığı söyleniyor.

Talles Magno Dünya kupası mücadelelerinde Brezilya U-17 takımında göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.