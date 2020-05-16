Genç forvet için transferde bir çok kulüp adı geçerken en dikkat çeken kulüpler Liverpool ,PSG, Benfica, Sevilla,Bayern Leverkusen ve Lazio'nun yer aldığı söyleniyor.
Talles Magno Dünya kupası mücadelelerinde Brezilya U-17 takımında göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.
Resmi açıklama geldi,Galatasaray'dan henüz teklif gelmedi
Transfer haberlerinde ismi sürekli Galatasaray ile anılan genç yetenek Talles Magno'nun kulübünden resmi açıklama yapıldı.
Genç forvet için transferde bir çok kulüp adı geçerken en dikkat çeken kulüpler Liverpool ,PSG, Benfica, Sevilla,Bayern Leverkusen ve Lazio'nun yer aldığı söyleniyor.
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