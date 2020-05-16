Resmi açıklama geldi,Galatasaray'dan henüz teklif gelmedi

Transfer haberlerinde ismi sürekli Galatasaray ile anılan genç yetenek Talles Magno'nun kulübünden resmi açıklama yapıldı.

Resmi açıklama geldi,Galatasaray'dan henüz teklif gelmedi
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Geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen Vasgo de Gama'nın genç yıldızı Talles Magno için Gaşatasaray ile anlaştı yönünde çıkan haberlere net açıklama oyuncunun kulübünden geldi. Brezilya basınında yer alan habere göre 17 yaşındaki genç yetenek için henüz yapılmış net bir teklif bulunmuyor.

Genç forvet için transferde bir çok kulüp adı geçerken en dikkat çeken kulüpler Liverpool ,PSG, Benfica, Sevilla,Bayern Leverkusen ve Lazio'nun yer aldığı söyleniyor.
Talles Magno Dünya kupası mücadelelerinde Brezilya U-17 takımında göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.


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