Riquelme'den Isla'ya buraya gel çağrısı

Devre arası'tan transfer teklifi alantakımdan ayrılmayı düşünmedim, sözleşmemi tamamlayıp şampiyon olmak istiyorum derken,''düşünsenize telefonunuz çalışyor ve ve açıyorsunuz arayanve diyorki Boca'da oynamak ister misin ? ''soru üzerine heyecanını saklayamayan Isla elbetteki oynamak isterim ancakile sözleşmemi bitirmek istiyorum ve şampiyonluğa odaklandığımızı söyleyerek tekifini ret ettim dedi.Hem ailesinin Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Isla sezon sonunda şampiyon olmaya odaklandıklarını söyledi.