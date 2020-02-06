İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122284
ALTIN
301.530
DOLAR
5.9854
STERLİN
7.7393
EURO
6.5707

Riquelme'den Isla'ya buraya gel çağrısı

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla devre arasında gitmek istemedim sözleşmemi bitirmek ve şampiyon olmak istiyorum dedi.

06 Şubat 2020 Perşembe 22:14
Riquelme'den Isla'ya buraya gel çağrısı

Devre arası Boca Juniors'tan transfer teklifi alan Isla takımdan ayrılmayı düşünmedim, sözleşmemi tamamlayıp şampiyon olmak istiyorum derken,''düşünsenize telefonunuz çalışyor ve ve açıyorsunuz arayan Riquelme ve diyorki Boca'da oynamak ister misin ? ''soru üzerine heyecanını saklayamayan Isla elbetteki oynamak isterim ancak Fenerbahçe ile sözleşmemi bitirmek istiyorum ve şampiyonluğa odaklandığımızı söyleyerek tekifini ret ettim dedi.Hem ailesinin Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Isla sezon sonunda şampiyon olmaya odaklandıklarını söyledi.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeIslaRiquelmeBoca Juniors
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boateng 2 yıldır Beşiktaş'la görüşüyordum
Boateng 2 yıldır Beşiktaş'la görüşüyordum
Hugo Almeida futbola veda etti
Hugo Almeida futbola veda etti
Barcelona'da kriz büyüyor
Barcelona'da kriz büyüyor
Ahmet Nur Çebi ''Sergen boşuna efsane olmamış''
Ahmet Nur Çebi ''Sergen boşuna efsane olmamış''
Talisca'dan transferi hakkında açıklama
Talisca'dan transferi hakkında açıklama
Galatasray'da yabancı oyuncu sıkıtısı devam ediyor
Galatasray'da yabancı oyuncu sıkıtısı devam ediyor

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 7 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK çalışma saatleri 2020 SGK büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 SGK mesai saatleri
2020 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Milli silahlı drone Songar özellikleri
Devletten yaşlıya, engelliye, ve dar gelirli vatandaşa 275 Milyar yardım desteği geliyor!
Banka hesabı açma işlemleri nasıl yapılır? Banka hesabı için gerekli belgeler
Xenon far nedir? Xenon far yasak mıdır, cezası var mıdır? Xenon far muayeneden vizeden geçer mi?
Araçlarda bebek koltuğu bulundurmak zorunlu mu? Çocuk koltuğu bulundurmama cezası nedir? Bebek koltuğu yaş sınırı kaçtır, kaç yaşına kadar zorunlu?
Alkolmetre üflenmezse ne olur, alkolmetre üflememe cezası nedir? Alkolmetre üflememe cezasına nasıl ve nereden itiraz edilir?
SRC belgesi olmadan, SRC'siz araç kullanmanın cezası nedir, kaç paradır, ne kadardır, ceza puanı kaçtır? SRC'siz araç kullanma cezası
Edho Köksal Kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Saner hakkında bilgiler
İncirin faydaları nelerdir? Kuru incir hangi hastalıklara İyi gelir?
Annelik Suçu dizisi ne zaman yayınlanacak? Annelik Suçu dizisi konusu ve oyuncuları
Şehit haberlerinin geldiği İdlib neresidir? İdlib haritadaki yeri ve konumu
Kanalların yayın akışları 4 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Devletten ikiz ve üçüz doğan bebekler için doğum yardımı desteği
Zümrüdüanka Saniye Arsoy kimdir? Gerçek adı nedir? Sebahat Kumaş rol aldığı yapımlar
Acil kredi veren banka hangisi? En acil nasıl kredi çekebilirim?
Apartmanda, gece, inşaatta gürültü yapmanın cezası nedir? Gürültü yapanlar nereye nasıl şikayet edilir? Komşum gürültü yapıyor nereye nasıl şikayet edebilirim?
Memurun seyahat kart ücreti ne kadar?
2020 Banka çalışanı maaşları ne kadar? 2020 Bankacı maaş miktarları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.