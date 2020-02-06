Riquelme'den Isla'ya buraya gel çağrısı

06 Şubat 2020 Perşembe 22:14
Devre arası Boca Juniors
'tan transfer teklifi alan Isla
takımdan ayrılmayı düşünmedim, sözleşmemi tamamlayıp şampiyon olmak istiyorum derken,''düşünsenize telefonunuz çalışyor ve ve açıyorsunuz arayan Riquelme
ve diyorki Boca'da oynamak ister misin ? ''soru üzerine heyecanını saklayamayan Isla elbetteki oynamak isterim ancak Fenerbahçe
ile sözleşmemi bitirmek istiyorum ve şampiyonluğa odaklandığımızı söyleyerek tekifini ret ettim dedi.Hem ailesinin Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Isla sezon sonunda şampiyon olmaya odaklandıklarını söyledi.