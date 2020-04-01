Rizespor'dan Koronavirüs ile mücadeleye 1.5 milyon TL destek

kulübünden yapılan yazılı açıklamada,salgını nedeni ile Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğuKampanyasına yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 1 milyon 500 bin Lira ile destek oluyoruz, ayrıca kulüp başkanımız'ın da 500 bin TL ile katkıda bulunduğunu belirtildi.