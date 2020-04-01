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Rizespor'dan Koronavirüs ile mücadeleye 1.5 milyon TL destek

Çaykur Rizespor Kulübü yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyasını destekleyeceğini duyurdu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 19:55
Rizespor'dan Koronavirüs ile mücadeleye 1.5 milyon TL destek

Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeni ile Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyasına yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 1 milyon 500 bin Lira ile destek oluyoruz, ayrıca kulüp başkanımız Hasan Kartal'ın da 500 bin TL ile katkıda bulunduğunu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporRecep Tayyip ErdoğanKoronavirüsHasan KartalMilli Dayanışma
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