Roberto Carlos ile birlikte Ronaldo'da geliyordu Zico veto etti

Samet Güzel, YouTube'da Çubuklu Analiz programına katıldı. Programda David Valansi, Erol Toksoy, Bülent Değerli, Ersin Sezer de bulundu.

Fenerbahçe'nin aslında Brezilyalı'nun anlaştığını ve Başkan'ın teknik direktörile görüştüğünü söyleyen Samet Güzel konuyu söyle anlattı;

"Ronaldo Carlos ile gelirse iyi olmayabilir"

"Aziz Yıldırım, Zico ile bir görüşme yapıp iki oyuncuyla anlaştım dedi. Zico, 'Kiminle anlaştın?' diye sordu. 'İki tane Brezilyalı' diye cevap verdi. "Getiriyorum onları" dedi. Zico da, 'Kimleri getiriyorsun?' diye sorunca. Aziz Yıldırım, 'Ronaldo ve Roberto Carlos'u ikisini birlikte getiriyorum' diye cevapladı. Bu arada bildiğimiz fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum. Zico da bakarak, "İkisi de inanılmaz topçular başkan ama ikisini birlikte getirmemeniz daha iyi olabilir" dedi. Aziz Yıldırım, 'Neden yani, biri Carlos, biri Ronaldo' diye yanıtladı. Zico, 'Onların ikisi bize bir arada iyi gelmeyebilir' dedi"

Samet Güzel cümlesini bitirirken, "Zico aslında bunu söyleyerek kariyerlerinin artık sonlarına geldiler ve partilemeye gelmesinler demeye getirdi konuyu" ifadelerini kullandı