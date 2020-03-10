Robinho sezon sonu Satos'a gidiyor

basınında yer alan habere göre'nun sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe döneceği yazıldı.'lu yöneticilere göre bu transferin bittiği sadece atılacak imzalar kaldığı belirtilirken Robinho'nun alacağı ücret belirlendi, açıklanan rakama göre yıldız oyuncu aylık ücret olarak 500 bin Brezilya Reali ( 92.5 bin Euro) gibi astronomik bir maaş alacak.