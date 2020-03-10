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Robinho sezon sonu Satos'a gidiyor

Sivasspor'dan İstanbul ekibine gelen ve çıktığı 35 maçta 4 gol atan 36'lık yıldızın sezon sonunda Santos'a gideceği ortaya çıktı.

10 Mart 2020 Salı 11:57
Robinho sezon sonu Satos'a gidiyor

Brezilya basınında yer alan habere göre Robinho'nun sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe döneceği yazıldı. Sontos'lu yöneticilere göre bu transferin bittiği sadece atılacak imzalar kaldığı belirtilirken  Robinho'nun alacağı ücret belirlendi, açıklanan rakama göre  yıldız oyuncu aylık ücret olarak 500 bin Brezilya Reali ( 92.5 bin Euro) gibi astronomik bir maaş alacak.
 

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaRobinhoSontos
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