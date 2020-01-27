Rodriquez Gustavo'dan onay aldı

çalışmalarında harcama limitlerine takılan'nin son gözdesi olan Rodriquez Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor, gelişmeleri yakından takip ederken bir yandan da transfer olmak için doğru karar vermek isteyen Rodriquez Fenerbahçe'den Gustavo'yu arayarak takım ve İstanbul hakkında bilgi istedi. Tecrübeli orta saha ''Rodriquez'i Wolfsburg'dan tanıdığı Rodriquez ile telefonda görüştüğünü ve kendisinden bilgi aldığını iletti, trasnfer gerçekleşir ise takıma büyük katkı sağlar'' ifadelerini de kullandı.