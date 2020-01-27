İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121154
ALTIN
302.734
DOLAR
5.9438
STERLİN
7.7622
EURO
6.5523

Rodriquez Gustavo'dan onay aldı

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarındaki 1 numaralı gündem olan sol bek transferinde Gustavo gelişmesi yaşandı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:15
Rodriquez Gustavo'dan onay aldı

''Rodriquez beni aradı''
Transfer çalışmalarında harcama limitlerine takılan Fenerbahçe'nin son gözdesi olan Rodriquez Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor, gelişmeleri yakından takip ederken bir yandan da  transfer olmak için doğru karar vermek isteyen Rodriquez Fenerbahçe'den Gustavo'yu arayarak takım ve İstanbul hakkında bilgi istedi. Tecrübeli orta saha ''Rodriquez'i Wolfsburg'dan tanıdığı Rodriquez ile telefonda görüştüğünü ve kendisinden bilgi aldığını iletti, trasnfer gerçekleşir ise takıma büyük katkı sağlar'' ifadelerini de kullandı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferMilanRodriquezLuiz Gustavo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adil Rami ''hayatımda ilk kez oluyor''
Adil Rami ''hayatımda ilk kez oluyor''
Roma derbisinin yıldızı Cengiz Ünder
Roma derbisinin yıldızı Cengiz Ünder
Kobe Bryant’ın lakabı olan black mamba nedir? Neden black mamba deniliyordu?
Kobe Bryant’ın lakabı olan black mamba nedir? Neden black mamba deniliyordu?
Acı haber LeBron James'i yıktı
Acı haber LeBron James'i yıktı
Acı haber LeBron James'i yıktı
Acı haber LeBron James'i yıktı
Galatasaray'da buzlar erimiyor
Galatasaray'da buzlar erimiyor

Popüler Haberler

En iyi kobi kredisi veren bankalar listesi
Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır?
2020 Genç çiftçi hayvan dağıtım tarihleri
0850 nerenin kodudur?
2020 Engelli memur alımı ve şartları
Hangi bankalarda açık hesaplarım var? Banka hesapları sorgulama
2020 yılı Arabuluculuk ücretleri ne kadar oldu?
Sigortası olmayanlar için ücretsiz sağlık hizmeti nasıl alınır?
Çukur'a deli Halil diziye geri döndü! Sermet Yeşil Çukur'da!
TRT 1 İyi Fikir sunucusu Seval Çöpür kimdir? Seval Çöpür hakkında bilgiler
2020 ehliyet kaybetme cezası ne kadardır? Yeni ehliyet kayıp ceza bedeli
Hercai dizisi final mi yapacak? Hercai dizisinden final söylentileri gelmeye başlıyor!
Üniversite ikinci öğretim nedir? ne anlama geliyor? İkinci öğretim ile birinci öğretim farkları nelerdir?
Asgari ücretli çalışan nasıl ev alabilir?
Babil Dizisi Hakan kimdir? Gerçek adı nedir? Selahattin Paşalı hakkında bilgiler
Youtube Music aboneliği ve üyeliği nasıl iptal edilir? Youtube Music iptal işlemleri
Beşir Derneği nedir? Beşir derneği yardımından kimler faydalanabilir? Beşir derneği yardım şartları
Bireysel emeklilik maaş ve birikim hesaplaması nasıl yapılır?
2020 Devlet tarım ve hayvancılık hibe destekleri
Güvercin dizisi nerede çekiliyor? Güvercin dizisinin oyuncuları kimler?
Kadınlar nasıl asker olur? Kadın asker olmak için şartlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.