Roma, Cengiz Ünder'e elveda demek zorunda

Ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşayan Roma ekonomik dar boğazdan kurtulmanın yolu olarak küçülmeye gitme kararı aldı. 120 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyaç duyan İtalyan devinin Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick'i satmayı planladığı söyleniyor.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport bu haberi "Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick" başlığı ile duyurdu. Fanatik'in derlediği habere göre İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23'e indirmeyi planlıyor. Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor.

Ünder'in satışından 30 milyon euro kazanmayı hedefleyen Roma, Justin Kluivert'ın transferinden 40 milyon euro, Leipzig'de kiralık olarak oynayan Patrik Schick'in transferinden de 29 milyon euro kazanmayı planlıyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 15:37