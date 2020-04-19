Romalı futbolculardan kulübe tam destek' 4 ay maaş almayacaklar'

Roma Kulübünün resmi Twitter hesabından "AS Romalı Oyuncular" imzasıyla paylaşılan açık mektupta, koronavirüs acil durumunun yol açtığı zorlukların üstesinden birlikte gelebilmek için bu dönem her şeyi yapan kulübümüze desteğimizi ifade etmek için yazıyoruz. Biz oyuncular olarak en kısa zamanda oynamaya ve amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bununla birlikte bu durumun yarattığı ekonomik sonuçlarıyla yüzleşmek için yeterli olmayacağının da farkındayız." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncuların, kulüp yöneticisi Guido Fienga'ya yazdıkları mektupta, kulübe yardımcı olmak maksadıyla mali destek önerilerinin olduğu, bu kapsamda bu sezona ait 4 aylıklarından feragat ettiklerini açıkladığı belirtildi.

Öte yandan, Serie A takımlarından Brescia'nın başkanı Massimo Cellino da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti