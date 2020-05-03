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Ronald Koeman Hastanelik oldu

Hollanda Milli takım teknik direktörlüğü yapan Ronald Koeman kalp rahatsızlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı.

03 Mayıs 2020 Pazar 22:14
Ronald Koeman Hastanelik oldu

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesinde yer alan habere göre, 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu bildirildi. 

Kariyeri süresince Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'e yardımcılık yapmıştı. 

Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

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FutbolKrizKoronavirüsRonald KoemanKalp
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