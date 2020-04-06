Ronaldinho ve kardeşinin hapishanedeki ilk görüntüleri

Brezilya'nın yaşayan efsanesi Ronaldinho ile kardeşi roberto, evrakta sahtecilik yaparak sahteile ülkeye giriş yapmak isterken göz altına alındı. 2015 yılında koruma altına alınan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kurma suçundan 8.5 milyon dolar ceza aldı ve pasaportuna el konulmuştu. Kendi isimleri ile düzenlenen sahte pasaportlarla'a giriş yaptıkları tespit edilen iki karşe kaldıkları otelde göz altına alınıp daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi.