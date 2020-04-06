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Ronaldinho ve kardeşinin hapishanedeki ilk görüntüleri

Sahte pasaport kullanmak suçundan Paraguay'da tutuklanan Brezilya'nın esfane oyuncusu Ronaldinho hapishandeki ilk görüntülerini ailesine gönderdi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 21:51
Ronaldinho ve kardeşinin hapishanedeki ilk görüntüleri

Brezilya'nın yaşayan efsanesi Ronaldinho ile kardeşi roberto, evrakta sahtecilik yaparak sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmak isterken göz altına alındı. 2015 yılında koruma altına alınan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kurma suçundan 8.5 milyon dolar ceza aldı ve pasaportuna el konulmuştu. Kendi isimleri ile düzenlenen sahte pasaportlarla Paraguay'a giriş yaptıkları tespit edilen iki karşe kaldıkları otelde göz altına alınıp daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi. 

Ronaldinho ve kardeşinin hapishanedeki ilk görüntüleri

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PasaportParaguayRonadinhoHaspihane
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