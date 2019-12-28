Ronaldo'dan çok konuşulacak Türkiye yorumu

Ünlü Türk Youtuber Berkcan Güven'nin kanalına konuk olan Ronaldo Türkiyeyi ve insanlarını çok sevdiğini belirtti.

Galatasaray ile oynadığımız maçı unutamıyorum Galatasaray ile oynadıkları maçtaki atmosferi unutamadığını ve çok etkilendiğini söyleyen Portekizli yıldız '' ben seyehat etmeyi seven biriyim ve Türkiye'yi iyi biliyorum hem Türkiye'de arkadaşlarım var hem de İstanbul ve Bodrumda bir çok kez bulundum tatil yaptım'' ifadelerini kullandı.



'tan takım arkadaşı olan Milli futbolcumuz Merih Demiral'ı çok beğendiğini söyleyen Ronaldo, Merih çok iyi bir oyuncu agresif ,güçlü ve ciddi ama bir yandan da çok iyi bir insan ve çok eğlenceli biri tam bir profesyonel ifadelerini kullandı.