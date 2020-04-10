Ronaldo, gizli gizli antrenman yapıyor

Koronavirüs tedbiri kapsamında futbolcular verilen ara nedeniyle antremanlarına evlerinde devam ediyor. Ancak Juventus'un Portekiz'li yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında yaptığı antreman görüntüleri ortaya çıktı.

Ronaldo sadece formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyumunda antreman yaptı. Evde kalması gerekirken stadyum'da antreman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesin evde kalması gerektiğini ve Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

