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Ronaldo, gizli gizli antrenman yapıyor

Dünya'nın en iyileri arasında ilk sıralarda bulunan Portekiz'li yıldız futbolcu Ronaldo Maderia Stadyumunda antreman yaptı.

10 Nisan 2020 Cuma 17:55
Ronaldo, gizli gizli antrenman yapıyor

Koronavirüs tedbiri kapsamında futbolcular verilen ara nedeniyle antremanlarına evlerinde devam ediyor. Ancak Juventus'un Portekiz'li yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında yaptığı antreman görüntüleri ortaya çıktı.

Ronaldo, gizli gizli antrenman yapıyor

Ronaldo sadece formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyumunda antreman yaptı. Evde kalması gerekirken stadyum'da antreman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesin evde kalması gerektiğini ve Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.
 

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Cristiano RonaldoAntremanKoronavirüsEvdekalGizli
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