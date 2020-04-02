Rüştü Reçber'in sağlık durumunda son dakika

Yeni tip Koronavirüs teşhisiyle tedayi görmek üzere hastaneye yatırılına Rüştü Reçber'in eşinden sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi:'' Nefes darlığı çekiyor virüs akciğerlerine kadar inmiş durumda genel durum olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor''ifadelerini kullandı.



'' Rüştü şuan yoğun bakımda tedevisine devam ediliyor, ateşi kontrol altına alındı yaşanan gelişmeler şuan için iyi yönde virüs akciğerlerine inmiş durumda nefes darlığı çekmesi sebebi ile doktorlar tarafından müdehale edildi. Eşim sporcu olması sebebi ile kendi sağlığına dikkat eden birisi sigara kullanmaması onun için önemli bir avantaj oldu. Buna rağmen nefes darlığı sorunu yaşadı sigara içenlerin daha büyük risk taşıdığına değinen Işıl Reçber sigara içenler hemen bırakmalılar daha dikkatli olmalılar ''dedi.