Rüştü Rençber ''Barcelona'nın desteği hep yanımda oldu''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gören ve tedavisi sonrası olarak kurtulan ve şimdilerde evinde karantinada bulunan Rüştü Reçber, İspanya'nın ünlü gazetesi AS'a özel bir röportaj verdi. Hastalık sırasında ve sonrasında Barcelona'nın kendisine verdiği anlatan Rüştü Reçber, Katalan devindeki günleri ve eski takım arkadaşı Xavi'nin takımın başına geçeceği iddiaları hakkında önemli ifadeler kullandı.

Gazetede yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber'in, Türkiye futbolunun en büyük tarihi figürlerinden biri olduğu belirtildi. 2003 yılında Barcelona'ya transfer olan ve Frank Rijkaard'ın yönettiği Ronaldinho, Xavi ve Saviola gibi yıldızlar ile birlikte oynadığı takımda sadece 7 maçta forma giyen Rüştü Reçber'in, Katalan ekibine transferiyle her zaman gurur duyduğuna dikkat çekildi.

Eski takım arkadaşı Xavi'nin Barcelona'nın başına geçme ihtimali olması konusunu yorumlayan Rüştü Reçber, "Barcelona'nın hocası olduğunda çok iyi şeyler yapacak" ifadelerini kullandı. İşte Rüştü Reçber'in açıklamaları,

Hayatının en büyük maçını kazandım

Benim için uzun ve zor bir tedavi sürecini geride bıraktım. Bu virüse karşı Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı bir yöntem var, Doktorlar 10 gün boyunca kapsamlı şekilde uyguladılar ve çok çaba harcadılar"

Xavi iyi bir teknik adam olurmu

"Futbolcuyken kulübe büyük hizmetleri oldu. Bence teknik direktör olarak da harika şeyler yapacaktır. Bilgi ve kabiliyete kesinlikle sahip. Bu kadar büyük bir ekip için hayati önem taşır. Luis Enrique eski oyunculara güvenmenin önemli bir örneği. Her ikisi de bu sektörde kazanan ve rol model olan kişiler"