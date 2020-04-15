İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95855
ALTIN
381.168
DOLAR
6.8925
STERLİN
8.6572
EURO
7.5238

Rüştü Rençber ''Barcelona'nın desteği hep yanımda oldu''

Eski milli kaleci Rüştü Rençber Koronavirüs ile mücadelesi sırasında eski takımı Barcelona'dan gördüğü desteği hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:20
Rüştü Rençber ''Barcelona'nın desteği hep yanımda oldu''

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi  gören ve tedavisi sonrası olarak kurtulan ve şimdilerde evinde karantinada bulunan Rüştü Reçber, İspanya'nın ünlü gazetesi AS'a özel bir röportaj verdi. Hastalık sırasında ve sonrasında Barcelona'nın kendisine verdiği anlatan Rüştü Reçber, Katalan devindeki günleri ve eski takım arkadaşı Xavi'nin takımın başına geçeceği iddiaları hakkında önemli ifadeler kullandı.

Rüştü Rençber Barcelona hep yanımda oldu.

Gazetede yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber'in, Türkiye futbolunun en büyük tarihi figürlerinden biri olduğu belirtildi. 2003 yılında Barcelona'ya transfer olan ve Frank Rijkaard'ın yönettiği Ronaldinho, Xavi ve Saviola gibi yıldızlar ile birlikte oynadığı takımda sadece 7 maçta forma giyen Rüştü Reçber'in, Katalan ekibine transferiyle her zaman gurur duyduğuna dikkat çekildi.

Eski takım arkadaşı Xavi'nin Barcelona'nın başına geçme ihtimali olması konusunu yorumlayan Rüştü Reçber, "Barcelona'nın hocası olduğunda çok iyi şeyler yapacak" ifadelerini kullandı. İşte Rüştü Reçber'in açıklamaları,

Rüştü Rençber Barcelona hep yanımda oldu.

Hayatının en büyük maçını kazandım
Benim için uzun ve zor bir tedavi sürecini geride bıraktım. Bu virüse karşı Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı bir yöntem var, Doktorlar 10 gün boyunca kapsamlı şekilde uyguladılar ve çok çaba harcadılar"

Xavi iyi bir teknik adam olurmu
"Futbolcuyken kulübe büyük hizmetleri oldu. Bence teknik direktör olarak da harika şeyler yapacaktır. Bilgi ve kabiliyete kesinlikle sahip. Bu kadar büyük bir ekip için hayati önem taşır. Luis Enrique eski oyunculara güvenmenin önemli bir örneği. Her ikisi de bu sektörde kazanan ve rol model olan kişiler"

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşBarcelonaKoronavirüsDestekRüştü Rençber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA'dan Başakşehir'e ödül gibi ceza
UEFA'dan Başakşehir'e ödül gibi ceza
Manuel da Costa oldu piyango'dan 3 milyon Euro kazandı
Manuel da Costa oldu piyango'dan 3 milyon Euro kazandı
Alper Potuk ayrılacak mı? Karar zamanı
Alper Potuk ayrılacak mı? Karar zamanı
Beşiktaş'ın iki yıldızı Türkiye'den ayrıldı
Beşiktaş'ın iki yıldızı Türkiye'den ayrıldı
Juventus'un iki süper yıldızı Koronavirüs'ten kurtuldu
Juventus'un iki süper yıldızı Koronavirüs'ten kurtuldu
İmparatordan sevindiren haber! Terim'in test sonucu negatif çıktı
İmparatordan sevindiren haber! Terim'in test sonucu negatif çıktı

Popüler Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Yaz tatili iptal mi olacak? Bu sene yaz tatili ne kadar olacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe il il güncel fındık fiyatları
4,4 milyon aile için sosyal yardım ödemeleri başlatılıyor!
1000 TL aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Eczanelerden ücretsiz maske almak için maske başvuru formu nasıl doldurulur?
Simge Barankoğlu ahlak dışı videoların olduğu bir telegram grubunun reklamını yaptı
2020 Müdür Yardımcılığı Atama Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
3.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? 3.000 TL kredi için gelir belgesi isteniyor mu? Kredi başvurusu için şartlar
Cezaevlerinde mahkum tahliyeleri ne zaman başlayacak?
Emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? E-devlet ile emekli sandığı hizmet dökümü sorgulama
Ferhunde Hanımlar dizisi ne zaman çekildi? Ferhunde Hanımlar dizisi tekrarları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Zoom Uygulaması yasaklanacak mı, bilgileri mi çalıyor? Zoom uygulaması güvenilir midir?
Whatsapp numara onaylama mesajı nasıl alınır? Whatsapp kayıt ve numara onaylama işlemleri
Hafta sonu 17-19 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
1000 TL engellilere ne zaman ödenecek? Sosyal yardım parası engellilere ödenecek mi?
Halkbank 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı ve şartları neler?
Tivibu'nun sinema kanalları ücretsiz mi oldu? Tivibu sinema kanalları ücretsiz nasıl izlenir?
Aşk 101 dizisinde eşcinsel karakter var mı? Netflix Aşk101 dizisindeki eşcinsel karakter kim?
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli geri ödemesiz kredi şartları ve faiz oranları ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.