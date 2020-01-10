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Ryan Babel'den ayrılık sonrası ilk açıklama

Ara transfer döneminin en hızlı transferini gerçekleştiren Ryan Babel Hollanda'ya iniş yaptı ve ilk açıklamasını gerçekleştirdi.

10 Ocak 2020 Cuma 11:12
Ryan Babel'den ayrılık sonrası ilk açıklama

De Telegraaf'ın haberine göre Babel'in açıklamasında '' Ülkeme ve Amsterdam'a gier döndüm herşey çok hızlı gelişti, geri dönmek ilginç oldu ama mutluyum  ben herzaman Ajax taraftarı oldum bu bir sır değil uzak kaldığı 9 yılda AjaxIn nasıl geliştiğini görmek güzeldi sözlerini kullandı.

Her iki taraf içinde yararlı bir durumolunca hızlı transfer oldum

Ajax formasını tekrar giymek fikri çok onur verici birşey ama kararın tamamı bana ait değildi, transfer olabilmem için her iki luübünde yararına bir durum gerçekleşince hızlı bir kararla transfer oldum ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferRyan BabelAjax
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