Ryan Babel'den ayrılık sonrası ilk açıklama

De Telegraaf'ın haberine göre Babel'in açıklamasında '' Ülkeme ve Amsterdam'a gier döndüm herşey çok hızlı gelişti, geri dönmek ilginç oldu ama mutluyum ben herzaman Ajax taraftarı oldum bu bir sır değil uzak kaldığı 9 yılda AjaxIn nasıl geliştiğini görmek güzeldi sözlerini kullandı.

Ajax formasını tekrar giymek fikri çok onur verici birşey ama kararın tamamı bana ait değildi, transfer olabilmem için her iki luübünde yararına bir durum gerçekleşince hızlı bir kararla transfer oldum ifadelerini kullandı.