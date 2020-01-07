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Ryan Babel dönemi kapanıyormu

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen ve yabancı sınırlamasında sorun yaşamak istemeyen Galatasaray'da performansından memnun olmadığı oyuncular ile yüksek maliyetli oyuncularını satmak niyetinde.

07 Ocak 2020 Salı 12:49
Ryan Babel dönemi kapanıyormu

Süper Lig'in ilk sezonunun sona ermesi ile beklentinin bir hayli gerisinde kalan Ryan Babel'in geleceği konuşulurken oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro garanti para alıyor olması nedeniyle  yönetimin, oyuncunun gönderilebileceği yönünde fikir birliği yaptığı ifade ediliyor. Ancak 3 yıllık sözleşmesi olması nedeni ile Babel'in transfer olması halinde talep edilecek bonservis ile kazanç sağlamak niyetinde olan Galatasaray yönetimi Suudi Arabistan ya da Katar'dan gelecek teklifleri beklemeye karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferRyan BabelFatih Terim
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