Ryan Babel dönemi kapanıyormu

Süper Lig'in ilk sezonunun sona ermesi ile beklentinin bir hayli gerisinde kalan Ryan Babel
'in geleceği konuşulurken oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro garanti para alıyor olması nedeniyle yönetimin, oyuncunun gönderilebileceği yönünde fikir birliği yaptığı ifade ediliyor. Ancak 3 yıllık sözleşmesi olması nedeni ile Babel'in transfer
olması halinde talep edilecek bonservis ile kazanç sağlamak niyetinde olan Galatasaray
yönetimi Suudi Arabistan ya da Katar'dan gelecek teklifleri beklemeye karar verdi.