Ryan Babel dönemi kapanıyormu

Süper Lig'in ilk sezonunun sona ermesi ile beklentinin bir hayli gerisinde kalan'in geleceği konuşulurken oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro garanti para alıyor olması nedeniyle yönetimin, oyuncunun gönderilebileceği yönünde fikir birliği yaptığı ifade ediliyor. Ancak 3 yıllık sözleşmesi olması nedeni ile Babel'inolması halinde talep edilecek bonservis ile kazanç sağlamak niyetinde olanyönetimi Suudi Arabistan ya da Katar'dan gelecek teklifleri beklemeye karar verdi.