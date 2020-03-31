İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89442
ALTIN
338.714
DOLAR
6.5783
STERLİN
8.1293
EURO
7.2128

Ryan Babel'in Hollanda rüyası sona erdi

Sezon ortasında Galatasaray'dan 1.5 Milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer olan Babel için Holanda macerası sona erdi

31 Mart 2020 Salı 12:20
Ryan Babel'in Hollanda rüyası sona erdi

Tüm Dünya'da Koronavirüs kapsamında önlemler alınırken, futbol kulüpleri de tedbirli davranmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle lig'lere ara verilmesinin ardından Ajax'ta ekonom,k önlemler almaya devam ediyor, Sezon ortasında 1.5 Milyon Euro kiralama bedeli karşılığında transfer edilen Babel ile birlikte 2 yıl 9 ay önce komaya giren oyuncusu Abdelhak Nouri, Bruno Varela ve Klaas Huntelaar'ında sözleşmelerinin iptal edildiği bildirildi. Galatasaray'la sözleşmesi 2022 'ye kadar devam edecek olan Babel'in Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ryan BabelAjaxHollandaHuntelaar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mike Tyson sosyal medyadan duyurdu
Mike Tyson sosyal medyadan duyurdu
Mircea Lucescu'dan Fatih Terim'e destek
Mircea Lucescu'dan Fatih Terim'e destek
Kobe Braynt'ın havlusu servet değerinde
Kobe Braynt'ın havlusu servet değerinde
Max Kruse'nin sağlık durumu açıklaması
Max Kruse'nin sağlık durumu açıklaması
Fenerbahçe'li fotbolculardan 5 Milyon TL
Fenerbahçe'li fotbolculardan 5 Milyon TL
Fenerbahçe yolundayken Real Madrid devreye girdi
Fenerbahçe yolundayken Real Madrid devreye girdi

Popüler Haberler

Survivor 2020 4.hafta 10 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba - Burcunuz Hayatınıza Nasıl Yön Verecek
2020 yılı Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?
e Bordro ne zaman yayınlanır? E-bordro maaş bordrosu nedir?
Bugün TV’de hangi film, dizi ve programlar var? 31 Mart 2020 Salı TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı belli oldu
Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakülteleri AÖF sınavları internetten nasıl yapılacak?
Plakadan internet ve sms ile araç hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Şehit ailelerine yardım nasıl yapılır?
E-Devlet Üzerinden Banka Hesabı sorgulaması nasıl yapılır?
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına yardımda bulunan ünlüler kimler? Hangi ünlü ne kadar destek yardımı yaptı?
Özel okullar peşin ödenen yemek ve servis ücretlerinin geri ödemesini yapacak mı?
Corona virüsü güncel ölen hasta sayısı kaç oldu?
Geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira alınmayacak ve kira sözleşmesi uzayacak!
Nikah işlemleri devam ediyor mu, ertelendi mi? Belediye yeni nikah ve evlilik başvurusu yapılıyor mu?
Sosyal yardımlaşma 1000 TL ödemesi 10 günde içinde ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatacak!
Star Tv Jet Sosyete evden çekilen karantina bölümü ne zaman yayınlanacak?
2020 askere gitme yaşı kaçtır? Yeni askerlik sisteminde askerlik yaş sınırı kaç oldu?
Doğduğun Ev Kaderindir 1 Nisan Çarşamba yeni bölüm var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz yeni bölüm var mı, yok mu? 31 mart 2020 EDHO yeni bölüm yayınlanacak mı?
Baraj dizisi yeni bölüm neden yok, dizi bitti mi? Baraj dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlacak?
Ramo'da Neslihan'a ne oldu? İlkay Kayku diziden neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.