Ryan Babel'in Hollanda rüyası sona erdi

Tüm Dünya'da Koronavirüs kapsamında önlemler alınırken, futbol kulüpleri de tedbirli davranmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle lig'lere ara verilmesinin ardından'ta ekonom,k önlemler almaya devam ediyor, Sezon ortasında 1.5 Milyon Euro kiralama bedeli karşılığında transfer edilen Babel ile birlikte 2 yıl 9 ay önce komaya giren oyuncusu Abdelhak Nouri, Bruno Varela ve Klaas'ında sözleşmelerinin iptal edildiği bildirildi. Galatasaray'la sözleşmesi 2022 'ye kadar devam edecek olan Babel'in Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.