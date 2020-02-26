Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak

Süper lig kariyerinde en çok Fenerbahçe'ye gol atan (3) Donk derbide Kosova'lı forvete adım attırmadı. Bu sezon 22. maçına çıkan Donksi gereği 2.2 milyon Euro para alacak, yeni sözleşmede bu ücretin 1.5 milyon Euro'ya çekilmesi talep edilecek. Hollandalı savunmacı,'la sözleşme uzatmaya hazırlanırken hakkında çıkan transfer haberlerinde eski Beşiktaşlı Negredo'nun formasını giydiği Dubai ekibi Al-Nasr'dan gelen teklifi "Galatasaray'la konuşmadan kimseyle görüşmem" diyerek reddetti..