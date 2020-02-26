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Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak

Galatasaray'da ilerleyen yaşına rağmen Fatih Terim'in kurtarıcısı olan Donk ile 1 yıl daha sözleşme uzatma kararı aldı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:57
Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak

Süper lig kariyerinde en çok Fenerbahçe'ye gol atan (3) Donk derbide Kosova'lı forvete adım attırmadı. Bu sezon 22. maçına çıkan Donk sözleşmesi gereği 2.2 milyon Euro para alacak, yeni sözleşmede  bu ücretin 1.5 milyon Euro'ya çekilmesi talep edilecek. Hollandalı savunmacı, Galatasaray'la sözleşme uzatmaya hazırlanırken  hakkında çıkan transfer haberlerinde eski Beşiktaşlı Negredo'nun formasını giydiği Dubai ekibi Al-Nasr'dan gelen teklifi  "Galatasaray'la konuşmadan kimseyle görüşmem" diyerek reddetti..

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySözleşmeFatih TerimRyan Donk
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