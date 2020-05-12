Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç'ten AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'a cevap!

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’un Sakaryaspor’a 2 milyon TL bağış yapıldı iddialarına Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç’ten cevap gecikmedi.

Ayrıca AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’un “Sakaryaspor’a başkanlık yapan herkes siyasi partilerden ve hükümetten bir beklenti içine giriyor.” Açıklamalarına cevap veren Cumhur Genç kulübün bağış almadığını savundu.

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç açıklamasında,

Sn. Milletvekilimiz Ali İhsan Yavuz’un bugün yapmış olduğu Sakaryaspor ile ilgili açıklamalarda bahsi geçen konu ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissettim... Sakaryaspor kulübünün bütün hesaplarına vakıf olduğum geçen yıl ve bu sene kulübümüze hiçbir işadamından 2 milyon ya da 2milyon 500 bin TL giriş olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulu" diyerek iddiaları yalanladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:45