Şampiyonlar Ligi'nde korona şüphesi

Rövanş mücadelesine avantajlı bir skor ile gitmek isteyen İtalyan temsilcisi 1-0 öne geçmesine rağmen özellikle maçın ikinci yarısındanın baskılı oyununa dayanamadı, maç 1-1 eşitlik ile sonuçlanırken Katalan ekibi rövanş maçına avantajı eline aldı. Maçta en dikkat çekici olay ise taraftarların bir kısmındaü korkusu nedeniyle maske takaak maçı izlediler. Maske ile izleyen taraftarların fazla olması dikkatleri üzerine topladı.30. dk da Mertens ile öne geçmesine rağmen 57. Dk Griezmann golüne emgel olamayınca maç 1-1 sonuçlandı, bitiş düdüğüne dakikalar kala Arturo Vidal aynı dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.