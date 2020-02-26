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Şampiyonlar Ligi'nde korona şüphesi

Şampiyonlar ligi son 16 turu karşılaşmalarında İtalyan temsilcisi Napoli kendi evinde Barcelonayı ağırladı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:21
Şampiyonlar Ligi'nde korona şüphesi

Rövanş mücadelesine avantajlı bir skor ile gitmek isteyen İtalyan temsilcisi 1-0 öne geçmesine rağmen özellikle maçın ikinci yarısında Barcelonanın baskılı oyununa dayanamadı, maç 1-1 eşitlik  ile sonuçlanırken Katalan ekibi rövanş maçına avantajı eline aldı. Maçta en dikkat çekici olay ise taraftarların bir kısmında Korona virüsü korkusu nedeniyle maske takaak  maçı izlediler. Maske ile izleyen taraftarların fazla olması dikkatleri üzerine topladı.
Maçın detaylarında; Napoli 30. dk da Mertens ile öne geçmesine rağmen 57. Dk Griezmann golüne emgel olamayınca maç 1-1 sonuçlandı, bitiş düdüğüne dakikalar kala Arturo Vidal aynı dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaŞampiyonlar LigiVirüsNapoliKORONA
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