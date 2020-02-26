Maçın detaylarında; Napoli 30. dk da Mertens ile öne geçmesine rağmen 57. Dk Griezmann golüne emgel olamayınca maç 1-1 sonuçlandı, bitiş düdüğüne dakikalar kala Arturo Vidal aynı dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde korona şüphesi
Şampiyonlar ligi son 16 turu karşılaşmalarında İtalyan temsilcisi Napoli kendi evinde Barcelonayı ağırladı.
26 Şubat 2020 Çarşamba 10:21
Maçın detaylarında; Napoli 30. dk da Mertens ile öne geçmesine rağmen 57. Dk Griezmann golüne emgel olamayınca maç 1-1 sonuçlandı, bitiş düdüğüne dakikalar kala Arturo Vidal aynı dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.