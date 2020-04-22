Türkiye'den sadece Beşiktaş Şampiyonlar ligi'nde
The Sun'ın tarafından yapılan habere göre UEFA, mevcut planını devreye sokması halinde Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den gitme hakkını sadece Beşiktaş kazanacak.
Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaşa müjde
Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle futbol liglerinin ertelenmesinin ardından, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kimlerin katılacağı konusunda tartışma yaşanmaya devam ediyor.
22 Nisan 2020 Çarşamba 20:49
Türkiye'den sadece Beşiktaş Şampiyonlar ligi'nde