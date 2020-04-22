Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaşa müjde

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Dünya'da tüm ligler askıya alınmıştı. Liglerin süresiz şekilde ertelenmesinin ardından'ne katılımın nasıl olacak tüm Dünya'da merak konusu haline geldi. Liglerin oynanması için alternatif çözümler aranıyor olsada, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi'ne kimlerin katılacağı konusunda planlar yapılmaya devam ediyor. SunSport'a göre, mevcut sıralamaları göz önüne alabileceği gibi farklı şekilde takımların son 5 yıl Avrupa performansları baz alınarak oluşan sıralamayı da dikkate alabileceği belirtildi. Yapılacak sıralamaya göre 26 takımın belirlenebileceği ve sonrasında ise gelecek 6 takımın Play-Off'lar ile belli olacağı belirtildi.

Türkiye'den sadece Beşiktaş Şampiyonlar ligi'nde

The Sun'ın tarafından yapılan habere göre UEFA, mevcut planını devreye sokması halinde Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den gitme hakkını sadece Beşiktaş kazanacak.