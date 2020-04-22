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Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaşa müjde

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle futbol liglerinin ertelenmesinin ardından, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kimlerin katılacağı konusunda tartışma yaşanmaya devam ediyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 20:49
Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaşa müjde

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Dünya'da tüm ligler askıya alınmıştı. Liglerin süresiz şekilde ertelenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılımın nasıl olacak tüm Dünya'da merak konusu haline geldi. Liglerin oynanması için alternatif çözümler aranıyor olsada, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi'ne kimlerin katılacağı konusunda planlar yapılmaya devam ediyor. SunSport'a göre UEFA, mevcut sıralamaları göz önüne alabileceği gibi farklı şekilde takımların son 5 yıl Avrupa performansları baz alınarak oluşan sıralamayı da dikkate alabileceği belirtildi. Yapılacak sıralamaya göre 26 takımın belirlenebileceği ve sonrasında ise gelecek 6 takımın Play-Off'lar ile belli olacağı belirtildi.

Türkiye'den sadece Beşiktaş Şampiyonlar ligi'nde
The Sun'ın tarafından yapılan habere göre UEFA, mevcut planını devreye sokması halinde Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den gitme hakkını sadece Beşiktaş kazanacak.  

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BeşiktaşŞampiyonlar LigiSergen YalçınUEFA
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