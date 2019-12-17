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Samsunspor büyümeye devam ediyor! Takıma genç bir yetenek takviye edildi.

Anadolu takımları arasında son dönemde yıldızı parlaya takımlardan Samsunspor büyümeye devam ediyor! Bugün gerçekleştirilen bir törenle takıma genç bir yetenek takviye edildi.

17 Aralık 2019 Salı 17:50
Samsunspor büyümeye devam ediyor! Takıma genç bir yetenek takviye edildi.

Samsunspor, 2019-2020 senesinde yıldızını parlatmayı başardı. Başarılı performans gösteren ve adından sık sık söz ettiren takımda büyüme de bir yandan devam ediyor. Bugün Nuri Asan Tesislerin'de gerçekleştirilen bir törenle takıma genç bir yeteneğin dahil edilmesi gündem oldu. Takımın Genel Menajeri Mustafa Aztopal'ın da katışımıyla gerçekleştirilen törenle 17 yaşında olduğu öğrenilen Necmican Cebeci adlı genç futbolcu takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Takımın kamp programı başladıktan sonra genç oyuncu A takımıyla sahaya çıkarak çalışacak.

Aztopal Gururla Konuştu

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşmalarını gerçekleştiren Mustafa Aztopal, altyapıdan A takıma geçiş yapan bir gencin takımla profesyonel sözleşmeye imza atmasından gurur duyduğunu dile getirdi. Genç oyuncunun arkadaşları için bir önek olduğunu dile getiren Genel Menajer, zamanla alt yapıdan takıma daha fazla oyuncu getirmeyi hedeflediklerini de dile getirdi. 

 

 

Son Güncelleme: 17.12.2019 17:50
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