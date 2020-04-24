Samsunspor Kalecisi Ahmet Altın, Koronavirüs'ten babasını kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport´un tecrübeli kalecisi’ınsı Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alanı nedeniyle Hollanda'da yaşamını yitirdi. Ali Altın´ın cenazesi yarın Hollanda'dan uçakla İstanbul’a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir’e götürülerek defnedilecek.