Samsunspor Kalecisi Ahmet Altın, Koronavirüs'ten babasını kaybetti
Yılport Samsunspor'un tecrübeli kalecisi Ahmet Altın, Koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle babasını kaybetti.
24 Nisan 2020 Cuma 17:49
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor´un tecrübeli kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüssalgını nedeniyle Hollanda'da yaşamını yitirdi. Ali Altın´ın cenazesi yarın Hollanda'dan uçakla İstanbul’a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir’e götürülerek defnedilecek.
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