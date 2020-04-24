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Samsunspor Kalecisi Ahmet Altın, Koronavirüs'ten babasını kaybetti

Yılport Samsunspor'un tecrübeli kalecisi Ahmet Altın, Koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle babasını kaybetti.

24 Nisan 2020 Cuma 17:49
Samsunspor Kalecisi Ahmet Altın, Koronavirüs'ten babasını kaybetti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor´un tecrübeli kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Hollanda'da yaşamını yitirdi. Ali Altın´ın cenazesi yarın Hollanda'dan uçakla İstanbul’a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir’e götürülerek defnedilecek.
 

Son Güncelleme: 24.04.2020 17:50
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BabaVefatKoronavirüsSalgınSamsunsporAhmet Altın
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