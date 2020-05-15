Samue Eto'o, Drogba ve Diouf'dan daha iyi olduğunu söyledi

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan, ülkemizde de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymiş olan Samuel Eto’o’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Eto’o bir dönem Galatasaray’da forma giyen Didier Drogba’dan daha iyi olduğu söyledi.

“Daha iyi olduğunu söyleyemez”

Eto’o geçtiğiiz günlerde instagram canlı yayını gerçekleştirdi. Canlı yayında kendisinin Drogba ve Diouf’dan daha iyi oyuncu olduğunu söyledi.

Samuel Eto’o instagram canlı yayınında Drogba ve Eto’o’nun kendisinden daha iyi olduklarını olmadıklarını ve bu oyuncuların kendisinin daha iyi olduğunu söyleyemeyeceklerini dile getirdi. Eto’o şu sözleriyle de açıklamalarını destekledi:

“Bir numara olmak istiyordum ve kariyerim boyunca hep bir numara oldum."

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 15:38