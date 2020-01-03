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Sarı Kanarya harekete geçti! Marcos Rojo transferi için emin adımlar atılıyor!

Express Gazetesinin haberine göre sarı kanaryanın gözü Sevilla'dan ayrıldı. Simon Kjaer'a Trabzonspor'un da talip olmasının ardından fiyat artınca sarı kanarya harekete geçti! Takım Marcos Rojo transferi için emin adımlar atıyor!

03 Ocak 2020 Cuma 18:15
Sarı Kanarya harekete geçti! Marcos Rojo transferi için emin adımlar atılıyor!

Devre arasında transferleri için hazırlık yapan Fenerbahçe, Sevilla'nın kapısında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un Simon Kjaer'in fiyatını arttıran bu gelişme ardından sarı kanarya hedefini değiştireren Manchester United'da forma giyen Arjantinli yıldıza yöneldi. Express Gazetesi'nden aktarılan haberlere göre Sarı-Lacivertli takım Manchester United formalı oyuncu ile transfer sürecini aniden tamamlayabilir. Takıma hem stoper hem de sol bek olarak gelebilecek oyuncu sözleşme sonrasında takımın savunma eksiğini tamamen giderebilir.

Fenerbahçe Yönetimini Mutlu Eder

Bir süredir Fiorentina'ya transfer edilmesi gündeme gelen 29 yaşındaki Marcos Rojo'nun Fenerbahçe'de tam bir puzzle parçası olacağı düşünülüyor. Oyuncunun çift rol alacak olması takıma çift mevki için tek oyuncu geliyor demek ve bu durum takımın yönetimini de mutlu ediyor. 

Son Güncelleme: 04.01.2020 01:05
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