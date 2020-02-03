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Sarı Kırmızılılar Kayserispor'u kendi evinde rahat devirdi!

Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar Kayserispor'u kendi evinde rahat devirdi! İşte maçın özeti ve ayrıntılarının tamamı...

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:18
Sarı Kırmızılılar Kayserispor'u kendi evinde rahat devirdi!

Süper Lig’in 20. Haftasında Galatasaray kendi sahasında Kayserispor’u konuk etti. 90 dakika içinde 4 gol atmayı başaran Sarı Kırmızılılar rakiplerine karşı oldukça başarılı bir performans sergilediler.

Galatasaray’ın galibiyet elde etmesinde etkili olan gollerden ilki henüz 5. Dakikada Adem Büyük’ten geldi. Sonrasında 21. Dakikada Ryan Donk sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü attı. 64 ve 90+4. Dakikada ise Feghouli 2 gol atarak takımını galibiyete taşıdı.

Kayserispor’un tek golünü ise 69. Dakikada Mesanovic attı.

Galatasaray’ın bu galibiyeti ile beraber lider takım olan Sivasspor ile aralarındaki puan farkı 5’e inmiş oldu.

Diğer yandan Kayserispor’un kanesine bakıldığında ise toplam puanının 11 olduğu görüldü. Kayserispor Süper Lig’de son sırada yer alıyor.

İşte Galatasaray ve Kayserispor arasındaki mücadelede sahada olan oyuncular...

GALATASARAY

Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Belhanda, Seri, Ömer Bayram (Dk. 82 Onyekuru), Emre Akbaba (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Feghouli, Adem Büyük (Dk. 85 Sekidika)

HES KABLO KAYSERİSPOR

İsmail Çipe - Miguel Lopes, Diego Angelo, Rienstra, Emre Taşdemir Uzodimma (Dk. 56 Aksel Ateş), Djedje, Campanharo, Pedro Henrique, Situm (Dk. 75 Enver Cenk Şahin), Mesanovic

Ayrıca maçta toplam 3 adet sarı kart çıktı hiç kırmızı kart çıkmadı. Sarı kart alan isimler Belhanda, Ömer Bayram ve Djedje oldular.

Son Güncelleme: 03.02.2020 12:18
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