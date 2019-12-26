Sarı Kırmızılılar transfere ara vermiyor! Sekidika’yla anlaşma sağlandı.

Süper Lig’in ilk devresinde Galatasaray için işlerin planlandığı gibi gitmemesi üzerine transfer çalışmalarına başlandı. Yapılan transferlerin beklentiyi karşılayacak seviyede performans gösterememeleri Galatasaray’da yeni isimlerin aranması için faaliyetlerin başlatılmasına neden oldu.

A Spor tarafından yapılan habere bakıldığında, ligin ikinci yarısında sağlam bir kadro kurarak lig sıralamasındaki yerini yükseltmek isteyen Sarı Kırmızılı ekip Eskişehirspor’un formda oyuncusu Jesse Sekidika ile anlaşmaya vardı.

Jesse Sekidika’nın Galatasaray ile yaptığı anlaşma sonrasında Florya’da yapılacak olan devre arası kampına katılacağı ve çalışmalara başlanacağı ifade edildi. Ancak iki kulüp tarafından da konu hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapılır yapılmaz yine Haberport.com adresi üzerinden takip edebilirsiniz.