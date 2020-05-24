Schalke 04'ün 3 puan hasreti 9 maça çıktı

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta karşılaşmaları devam ederken Schalke 04, sahasında Augsburg'u misafir etti.

Schalke 04'ün 3 puan hasreti 9 maça çıktı
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Almanya Bundesliga’nın 27. hafta maçlarında Augsburg, deplasmanda Schalke 04’ü 3-0’lık skorla geçti. Mücadelenin henüz 6. dakikasında Eduard Löwen’in golüyle 1-0 öne geçen Augsburg, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Noah Joel farkı 2’ye çıkararak takımını rahatlattı, son sözü 90. dakikada Sergio Cordova söyledi ve skoru ilan etti: 0-3. Schalke’de Türk oyunculardan Ahmed Kutucu 56. dakikada Suat Serdar’ın yerine oyuna dahil olurken, Levent Mercan da 74. dakikada McKennie’nin yerine oyuna girdi.

Alınan sonuçla puanını 30’a çıkaran Augsburg, 12. sıraya yükselirken düşme hattından da uzaklaştı. 37 puanı bulunan Schalke ise 8. sırada kaldı.

Üç puan hasreti dokuz maça çıktı!
Geçen hafta da Borussia Dortmund’a 4-0 yenilen Schalke 04’ün ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Schalke oynadığı son beş lig maçında kalesinde 16 gol görürken rakip filelere yalnızca bir gol bırakabildi.


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