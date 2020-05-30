Schalke 04'ün kötü gidişatı devam ediyor

Bundesliga'da kendi evinde Werder Bremen'e 1-0 yenilen Schalke 04'ün korkulu rüyası devam ediyor,galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Schalke 04'ün kötü gidişatı devam ediyor
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Bundesliga'nın 29'uncu hafta karşılaşmalarında. Uzun süredir galibiyet hasreti yaşayan Schalke 04, küme düşmeme mücadelesi veren Werder Bremen'i Veltins Arena'da ağırladı.

Schalke 04'te forma giyen milli oyuncularımızdan Ozak Kabak karşılaşmada ilk 11'de yer alırken, Ahmed Kutucu 58. dakikada Michael Gregoritsch'in yerine oyuna dahil oldu. Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcularımız Nuri Şahin ve Ömer Toprak ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Mücadelede Leonardo Bittencourt, 32. dakikada takımını öne geçiren golü attı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmada 5 oyuncu değişikliğine giden Schalke 04, oyunda istediği üstünlüğü kurmakta zorlandı. İkinci yarıda fazla gol pozisyonu yaşanmayan karşılaşma, Werder Bremen'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Son haftalarda çıkışa geçen Werder Bremer, bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı ve lige kalabilme yolunda umutlarını artırdı.

18. haftadaki 2-0'lık M'gladbach galibiyetinden bu yana kazanamayan ve 3 puan hasreti 11 haftaya çıkan Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.

Bundesliga'da oynanan tüm maçlar ve alınan sonuçlar;

Schalke 04 0-1 Werder Bremen

Hertha Berlin 2-0 Augsburg

Wolfsburg 1-2 Eintracht Frakfurt

Mainz 05 0-1 Hoffenheim


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