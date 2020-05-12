Semih Kaya sözleşme yenilemedi! Galatasaray'a dönüyormu?

Sparta Prag'ta Sportif Direktör görevi üstlenen Tomas Rosicky, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında önümüzdeki sezon Galatasaray'a geri döneceği yönünde haberler çıkan Semih Kaya'nın sözleşmesinin uzatılmayacağına karar verildiğini açıkladı.

Rosicky, açıklamalarında, sözleşmesi biten birçok oyuncuyla yolların ayrılacağını ifade ederken, "Birçok oyuncunun sözleşmeside zaten bitiyor ve büyük değişiklikler olacak. Sadece, Kanga'nın kalmasını istediğimizi söyleyebilirim. Onun yüzde 100 ayrılacağını söylemek zor olur" dedi.

2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeli ile Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak geri dönmüştü.

23 kez milli olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta oynadı ve 2 kez ağları sarstı

